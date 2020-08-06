Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen milli oyuncu Kenan Sipahi'yi kadrosuna dahil etti. 25 yaşındaki oyun kurucu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kenan Sipahi Fenerbahçe'de 2013-2014, 2014-2015 sezonlarında da forma giymişti.

DONCİC PERFORMANSIYLA NBA TARİHİNE GEÇTİ

Sacremento Kings'i 114-110 yenen Dallas Mavericks'in 21 yaşındaki oyun kurucusu Luka Doncic, 34 sayı, 20 ribaunt, 12 asistlik performansıyla bir NBA maçında 30 sayı, 20 ribaunt, 10 asist barajını geçen en genç oyuncu oldu. Dallas böylece Sacramento Kings'i devirerek bu sezonki 41. galibiyetini elde etti.

BANDIRMA, POTE'YLE 1+1 YILLIĞINA ANLAŞTI

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Beninli forveti Mickael Pote'yi kadrosuna kattı. Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, Pote ile 1+1 yıllığına anlaştıklarını söyledi. Onur Göçmez, 35 yaşındaki futbolcunun 12 Ağustos'taki Afyonkarahisar kampına katılacağını ifade etti.