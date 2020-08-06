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    • Spor
    • 06.08.2020 Gazete
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    resmen Fenerbahçe Beko’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , ’nın takımında forma giyen milli oyuncu ’yi kadrosuna dahil etti. 25 yaşındaki oyun kurucu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kenan Sipahi Fenerbahçe’de 2013-2014, 2014-2015 sezonlarında da forma giymişti.

    Kenan Sipahi resmen Fenerbahçe Beko’da

    , 'nın takımında forma giyen milli oyuncu 'yi kadrosuna dahil etti. 25 yaşındaki oyun kurucu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kenan Sipahi Fenerbahçe'de 2013-2014, 2014-2015 sezonlarında da forma giymişti.

    DONCİC PERFORMANSIYLA NBA TARİHİNE GEÇTİ
    Sacremento Kings'i 114-110 yenen 'in 21 yaşındaki oyun kurucusu Luka Doncic, 34 sayı, 20 ribaunt, 12 asistlik performansıyla bir NBA maçında 30 sayı, 20 ribaunt, 10 asist barajını geçen en genç oyuncu oldu. Dallas böylece 'i devirerek bu sezonki 41. galibiyetini elde etti.

    BANDIRMA, POTE'YLE 1+1 YILLIĞINA ANLAŞTI
    TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Beninli forveti Mickael Pote'yi kadrosuna kattı. Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı , Pote ile 1+1 yıllığına anlaştıklarını söyledi. Onur Göçmez, 35 yaşındaki futbolcunun 12 Ağustos'taki kampına katılacağını ifade etti.

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