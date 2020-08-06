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    • 06.08.2020 10:32
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    591 milyon euro karşılığında Amerikalı milyarder Dan Friedkin'e satıldı

    Serie A'nın köklü kulüplerinden el değiştirdi... 'in de formasını giydiği Roma, 591 milyon euro karşılığında Amerikalı milyarder Dan Friedkin'e satıldı. Roma, resmi platformlarından satışı duyurdu. İşte detaylar...

    Roma Kulübü'nün sahipliği el değiştirdi, İtalya'nın köklü kulübünün yeni sahibi Amerikalı multi milyoner Dan Friedkin oldu. Sarı-kırmızılı ekibi bir süredir bünyesine katmaya çalışan yatırımcıların girişimi, pandemi nedeniyle sekteye uğramış ve bu faaliyetler bir süreliğine askıya alınmıştı.

    Ancak dün gece itibariyle taraflar arasında imzalar atıldı ve 591 milyon euroluk satış gerçekleşti.

    Ağustos sonuna kadar tamamlanmış olacak devir işlemleri neticesinde kulüp, şimdiki sahibi James Pallotta'dan yeni sahibi Dan Friedkin'e geçecek.
    Haberler Spor AS Roma 591 milyon euro karşılığında Amerikalı milyarder Dan Friedkin'e satıldı
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