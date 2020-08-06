Roma Kulübü'nün sahipliği el değiştirdi, İtalya'nın köklü kulübünün yeni sahibi Amerikalı multi milyoner Dan Friedkin oldu. Sarı-kırmızılı ekibi bir süredir bünyesine katmaya çalışan yatırımcıların girişimi, pandemi nedeniyle sekteye uğramış ve bu faaliyetler bir süreliğine askıya alınmıştı.