Ve Arda Turan 9 yıl aradan sonra Galatasaray'a geri döndü. Sarı-Kırmızılı yönetim bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız futbolcu ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni sezonda 66 numaralı formayı giyecek olan Arda Turan görüşmeye 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın aracı ile gitti.





CENGİZ'İN EVİNDE İMZALADI

Anlaşmanın sağlanmasından sonra Albayrak ve Arda, Başkan Mustafa Cengiz'in evine gitti. Arda Turan, Mustafa Cengiz'in evinde 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imzasını attı.

HER AÇIDAN HAYIRLI OLACAK

Başkan Cengiz, "2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

İLK KUTLAYAN FALCAO OLDU

Herkesin hata yapabileceğine de dikkat çeken Başkan Cengiz, "Önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş, geçmişte kalmıştır" dedi. Arda'yı ilk kutlayan takım arkadaşı Falcao oldu.

150 BİN TL ALACAK

Galatasaray'a yeniden döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Arda Turan, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. 33 yaşındaki futbolcu maç başı 150 bin TL kazanacak.