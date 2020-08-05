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    • Spor
    • 05.08.2020 Gazete
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    ’un aşkı

    daha önce kadrosuna kattığı İngiliz kulübü çıkışlı 6 oyuncudan sonra teknik direktörünü de Chelsea de oynamış bir isimden seçti. Bosingwa, Malouda, Sturridge, ve gibi daha önce Chelsea de forma giymiş önemli isimleri kadrosuna katan bordo-mavililer bazı oyuncuları da kiralamak istemiş ancak başarılı olamamıştı.

    Trabzonspor’un Chelsea aşkı

    daha önce kadrosuna kattığı İngiliz kulübü çıkışlı 6 oyuncudan sonra teknik direktörünü de Chelsea de oynamış bir isimden seçti. Bosingwa, Malouda, Sturridge, ve gibi daha önce Chelsea de forma giymiş önemli isimleri kadrosuna katan bordo-mavililer bazı oyuncuları da kiralamak istemiş ancak başarılı olamamıştı.

    Bordo-Mavililer bu kez ise daha önce uzun süre Chelsea forması giyen ardından ise aynı takımda yardımcı antrenörlük görevini yürüten Eddie Newton'a takımı emanet etti. Böylece takımda Chelsea geleneği sürmüş oldu.

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