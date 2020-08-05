Trabzonspor’un Chelsea aşkı

Trabzonspor daha önce kadrosuna kattığı İngiliz kulübü Chelsea çıkışlı 6 oyuncudan sonra teknik direktörünü de Chelsea de futbol oynamış bir isimden seçti. Bosingwa, Malouda, Sturridge, Marko Marin ve John Obi Mikel gibi daha önce Chelsea de forma giymiş önemli isimleri kadrosuna katan bordo-mavililer bazı oyuncuları da kiralamak istemiş ancak başarılı olamamıştı.

Bordo-Mavililer bu kez ise daha önce uzun süre Chelsea forması giyen ardından ise aynı takımda yardımcı antrenörlük görevini yürüten Eddie Newton'a takımı emanet etti. Böylece takımda Chelsea geleneği sürmüş oldu.