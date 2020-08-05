RRAHMANI'NİN YERİNE GELDİ

Verona bu transfer ile kiralık oyuncuları Amir Rrahmani'nin Napoli'ye dönüşü sonrası oluşan boşluğu dolduracak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLGİLENİYORDU

Milli futbolcunun ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile uzun süredir anılıyordu. Özellikle Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in genç stoperi kadrosunda görmeyi çok istediği söylenmişti.