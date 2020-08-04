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    • 04.08.2020 23:36
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    Teknik direktör , için 'da!

    'dan ayrılan teknik direktör 'un ile anlaştığı konuşulurken 45 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli takım için 'a geldi.

    Erol Bulut Fenerbahçe için İstanbul'da!

    Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen ve kulüp tarihine geçen 45 yaşındaki teknik adam Erol Bulut, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Ailesiyle yurt dışında kısa bir tatil yapan Bulut, İstanbul'a geldi.

    Sarı-lacivertli takımın yakın zamanda resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

    EŞİNİN TANSİYONU DÜŞTÜ
    Sezon sonu Almanya'da ailesiyle tatil yapan ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Erol Bulut, eşinin uçakta tansiyonunun düşmesinden dolayı havalimanı ilk yardım bölümüne geçti. Burada gerekli muayenesi yapılan Erol Bulut'un eşinin herhangi bir sağlık sorunu olmamasından dolayı alandan ayrıldı.

    "BİRKAÇ GÜNE AÇIKLAMA YAPILACAK"
    Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teşekkürler, zaten birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok" dedi.
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