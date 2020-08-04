EŞİNİN TANSİYONU DÜŞTÜ

Sezon sonu Almanya'da ailesiyle tatil yapan ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Erol Bulut, eşinin uçakta tansiyonunun düşmesinden dolayı havalimanı ilk yardım bölümüne geçti. Burada gerekli muayenesi yapılan Erol Bulut'un eşinin herhangi bir sağlık sorunu olmamasından dolayı alandan ayrıldı.

"BİRKAÇ GÜNE AÇIKLAMA YAPILACAK"

Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teşekkürler, zaten birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok" dedi.