Futbol Federasyonu'nun Trabzonspor için belirlediği harcama limitine CAS darbe vurdu! Bordo-Mavililer'in Avrupa'dan 1 yıl men cezası onaylandığı için, geçen sezon 132 milyon lira olan harcama limiti bu sezon çok daha fazla olması gerekirken 152 milyon lira olarak açıkladı.

HER TÜRLÜ AKSİYON PLANI HAZIR

Ancak her senaryoya hazırlıklı olan yönetimin aksiyon planını yaptığı belirlendi. 12 milyon Euro kadro maliyeti olan Bordo-Mavililer 50 milyon liralık oyuncu satışı yapmayı planlıyor.

TEKLİF YAPILDI YANIT BEKLENİYOR

Böylece ek bir transfer bütçesi oluşturulacak. Takımda kalması için 2 milyon Euro teklif edilen Sosa ile 1 milyon 200 bin Euro teklif edilen Novak'ın durumu da harcama limitlerinde etkili olacak.

DÜŞÜK BÜTÇE İLE SAVAŞACAK

Geçen şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerinden daha düşük bütçe ile yarışın içerisinde kalan Fırtına yeni sezonda da yine düşük bir bütçe ile zirve mücadelesi verecek.