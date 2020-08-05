TFF harcama limitlerini açıkladı ortalık karıştı!

Türkiye Futbol Federasyonu günlerdir merakla beklenen 2020-21 sezonunun harcama limitlerini açıkladı. Ortalık bir anda karıştı.

MAKSİMUM 177 MİLYON

Açıklanan rakamlar özellikle Fenerbahçe cephesinde büyük bir şok etkisi yarattı. TFF, Sarı-Lacivertliler'in limitini 154 milyon lira olarak belirledi. Yüzde 15'lik sapma hakkı ile birlikte bu rakam maksimum 177 milyon liraya çıkabilecek. TFF'nin verdiği limite göre Fenerbahçe'nin gelirlerini artırmadan transfer yapması mümkün olmayacak.

Hatta Sarı- Lacivertliler'in mevcut kadrosundan birçok yıldız isimle yollarını ayırması gerekecek. Yönetimin önündeki tek çıkış yolu ise Bankalar Birliği ile yapılacak borç yapılandırması.

PUAN SİLME BİLE GELEBİLİR

Fenerbahçe geçen sezon da aynı konular nedeniyle büyük bir kriz yaşadığı Futbol Federasyonu ile yeni bir savaşın eşiğine gelmiş durumda. TFF, Galatasaray için 429 milyon lira, Beşiktaş için 259 milyon lira, Trabzonspor için132 milyon lira, Başakşehir için de 148 milyon lira limit belirledi. Kulüpler bu rakamı maksimum yüzdi 15 aşabilecek. Yüzde 15'in üzerine çıkan kulüplere puan silmeye kadar çok ciddi cezalar verilebilecek.

MERAK EDİLENLER

TFF'nin açıkladığı harcama limitlerinin ardından özellikle sosyal medyada çok büyük bir bilgi kirliliği yaşandı. TAKVİM limitlerle ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladı:

HARCAMA LiMiTLERİ BELiRLENiRKEN DiKKATE ALINAN GELiRLER

1-Gişe gelirleri

2-Sponsorluk ve reklam gelirleri

3-Yayın gelirleri

4-Ticari faaliyet gelirleri

LiMiTTEN DÜŞECEK OLAN HARCAMALAR

1-Profesyonel futbolcu ücretleri

2-Takım teknik kadro ücretleri

3-Menajer ücretleri

LiMiT BELiRLENiRKEN DiKKATE ALINMAYAN GELiRLER

1-UEFA gelirleri (Gelirler sadece grup aşamasına geçtikten sonra limite ekleniyor)

2-Transfer gelirleri (Limit açıklandıktan sonra transfer harcamaları artıda olursa, artı olan rakam limite eklenir. Sözleşmesinden çıkılan futbolcular maaş giderinin 3'te 1'i limite dahil edilir)

3-Duran varlık satış karı

4-Diğer faaliyet gelirleri



LiMiT BELiRLENiRKEN DiKKATE ALINMAYAN GiDERLER

1-Futbolcu, teknik kadro, menajer ücret giderleri.

2-Ürün satış maliyetleri.

3-Transferle ilişkin giderler (Bonservis ve kira ödemeleri)

4-Finansman giderleri



HARCAMA LiMiTLERiNi ARTIRACAK GELiRLER

1-Sermaye artışı

2-Bankalar Birliği anlaşması

3-Transfer faaliyetlerinde elde edilecek gelir fazlası

4-Sponsorluk anlaşmaları