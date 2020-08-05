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    • 05.08.2020 13:09
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    'nin transferi başka bahara! Stambouli 'de kaldı | Fenerbahçe transfer haberleri

    Bir süre önce 04 ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoper 'nin 'yle görüştüğü iddia edilmişti. Ancak Fenerbahçe'nin Stambouli transferi başka bahara kaldı. Fransız futbolcu, takımı Schalke 04 ile 2023 yılına kadar sürecek yeni sözleşmeye imza attı.

    Schalke 04 ile sözleşmesi sona erdiği için bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Benjamin Stambouli'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

    Fotomaç'ın derlemesine göre; Fransız futbolcu, Alman ekibiyle 2023 yılına dek sürecek yeni bir kontrat imzaladı. 29 yaşındaki deneyimli oyuncunun, Alexander Nübel'in Bayern Münih'e transferinin ardından kulüpte yeni kaptan olacağı bilgisi de paylaşıldı.

    Schalke'ye 2016'da Paris Saint-Germain'den transfer olan Cezayir asıllı yıldız, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 9 maçta forma giymişti.
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