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    • Spor
    • 05.08.2020 Gazete
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    Kartal 'den Montero’yu getiriyor

    İspanyol medyası ’ın bonservisi ’de olan stoper ’yu birkaç gün içinde ’a getireceğini yazdı.

    Kartal Atletico Madrid'den Montero’yu getiriyor

    çalışmalarını teknik patron Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda sürdüren Beşiktaş'ta savunmanın göbeği için ciddi bir iddia ortaya atıldı.

    İspanyol basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, bonservisi Atletico Madrid'de bulunan 21 yaşındaki stoper Francisco Montero'yu İstanbul'a getirecek. Geçtiğimiz sezon Deportivo'da forma giyen Francisco Montero'nun da Beşiktaş'ta oynamak istediği de haberde yer aldı.

    Haberde ayrıca Beşiktaş'ın oyuncuyu bonservisiyle değil satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istediği de ifade edildi. Deportivo'da 30 maça çıkan Montero'nun "Yeni bir sayfa açmak istiyorum" sözüne de yer verildi.

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