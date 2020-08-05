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    • Spor
    • 05.08.2020 Gazete
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    'da yeni hedef

    kaleci inde rotasını farklı bir isme çevirdi. için ’le anlaşamayan Sarı kırmızılılar, listesine ’ü ekledi. ’nın yokluğunda ligde ve Avrupa’da kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen teknik heyet, Fatih Öztürk’te karar kıldı.

    Galatasaray'da yeni hedef Fatih Öztürk

    kaleci inde rotasını farklı bir isme çevirdi. için 'le anlaşamayan Sarı kırmızılılar, listesine 'ü ekledi. 'nın yokluğunda ligde ve Avrupa'da kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen teknik heyet, Fatih Öztürk'te karar kıldı.

    33 yaşındaki kalecinin alacaklarına karşılık Kasımpaşa'dan bonservisini isteyeceği, bunun gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın deneyimli eldiveni renklerine bağlayacağı öğrenildi.

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