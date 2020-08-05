Galatasaray'da yeni hedef Fatih Öztürk

Galatasaray kaleci transferinde rotasını farklı bir isme çevirdi. Volkan Babacan için Medipol Başakşehir'le anlaşamayan Sarı kırmızılılar, listesine Kasımpaşalı Fatih Öztürk'ü ekledi. Fernando Muslera'nın yokluğunda ligde ve Avrupa'da kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen teknik heyet, Fatih Öztürk'te karar kıldı.
33 yaşındaki kalecinin alacaklarına karşılık Kasımpaşa'dan bonservisini isteyeceği, bunun gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın deneyimli eldiveni renklerine bağlayacağı öğrenildi.