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    • Spor
    • 05.08.2020 Gazete
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    'da ’ya talip çıktı

    İtalyan gazeteleri ’ın Faslı yıldızına Sampdoria’nın talip olduğunu yazarak, “Bu için görüşmeler devam ediyor”yorumunu yaptı.

    Galatasaray'da Belhanda’ya talip çıktı

    'ın bu sezon istediği randımanı alamadığı ve elden çıkarmak için büyük çaba harcadığı için İtalyan basınından çarpıcı bir bir iddia geldi.

    Çizme'nin önde gelen yayın organları Faslı orta saha oyuncusuna Sampdoria'nın talip olduğunu okurlarına duyurdu. Haberde Serie A ekibinin orta sahaya yüksek profilli bir oyuncu istediği ve bu nedenle Belhanda için girişimlerde bulunduğu vurgulandı.

    Haberin detayında Galatasaray'ın bu için 5 milyon Euro bedel belirlediği ve bu bedeli verecek kulüplerin Belhanda ile görüşmesine izin vereceği belirtildi. Galatasaray'ın Belhanda'yı 10 milyon Euro'ya aldığını yazan İtalyan basını, "Ancak Belhanda Galatasaray'da geçen zamanda bir türlü beklenen patlamayı yapamadı" dendi. Ayrıca aldığı yıllık ücret nedeniyle Belhanda'nın takımda düşünülmediğinin de altı çizildi.

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