Fenerbahçe'den TFF'ye tepki! Kabul edilemez saçmalık

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada Futbol Federasyonu'na büyük tepki gösterdi.

İşte o sözler:

"Takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir. Kulübümüz ve camiamız bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir. Bu durum, yeni sezonda da kulübümüzün transfer yapmasına engel olmaya çalışılacağı ve 3 puanının silineceği anlamını taşımaktadır. Bu aşamada taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz."