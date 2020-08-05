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    • Spor
    • 05.08.2020 Gazete
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    : Turu geçmek istiyoruz

    Kopenhag ile oynayacakları maçta turu geçmek istediklerini söyledi. Başarılı hoca, “İşimiz kolay değil. 1-0’lık skorun üstüne yatamayız. Kazanmak için çıkacağız”diye konuştu.

    Turu geçmek istiyoruz

    , Kopenhag ile oynayacakları maçın hiç kolay geçmeyeceğini söyledi. Tecrübeli hoca, "İlk maçta aldığımız 1-0'lık galibiyet elbette ufak bir avantaj. Ancak burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Turu geçmek istiyoruz. Son 8'e kalmak bizim için önemli. Bu sezon ligde aldığımız şampiyonluk hepimizin moralini yükseltti. Bu nedenle bu maçı da kazanarak turu galip gelerek geçmek istiyoruz. Kopenhag iyi bir takım. Onlara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Asla gevşemek yok" diye konuştu.

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