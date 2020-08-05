MONACO TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Monaco ile 5 yıl daha sözleşmesi bulunan Musaba'nın tecrübe kazanması için kiralık verilmesine sıcak bakan Fransız kulübünün G.Saray'ın teklifini kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

9 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS

Son iki sezonu Hollanda 2.Lig ekibi Nijmegen'de geçiren Hollandalı futbolcu bu sezon 26 resmi karşılaşmada forma giyerken 9 gol, 2 asistlik bir performans göstererek takımına büyük güç kattı.