Tüm gözler TFF'de! Futbol Federasyonu bugün haracama limitlerini açıklayacak

Futbol Federasyonu harcama limitlerini bugün açıklanyacak. Süper Lig kulüpleri, transfer dönemi için beklediği kararın açıklanmasından sonra harekete geçecek. Kadro yapılanması, transferler bu karar sonrasında daha da şekillenecek. Harcama limitleri kulüplerin ekonomisi için büyük önem taşıyor. Bir kulüp, limiti yüzde 5 aşarsa ihtar cezası alıyor.

YAPTIRIMLAR VAR!

Yüzde 6-10 arasında aşarsa kadro sınırlanması cezası geliyor. Yüzde 11-15 arasındaki aşımda ise transfer yasağı cezası uygulanıyor. Daha fazla puan aşımlarında ise puan silmeye kadar gidilebiliyor. Geçtiğimiz sezon harcama limitleri Galatasaray için 368.811.670 milyon, Medipol Başakşehir için 149.509.198 milyon, Beşiktaş için 256.534.570 milyon, Trabzonspor için 88.586.560 milyon, Fenerbahçe için ise 206.439.081 milyondu.

TRANSFER DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ayrıca bugün Süper Lig'de resmi transfer sezonunu da start alıyor. Transfer dönemi bugün başlayıp 5 Ekim pazartesi günü sona erecek.