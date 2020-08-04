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Marcao ve Luyindama'yı birçok takım istiyor. Takımda kalsalar dahi en azından yeni bir stopere ihtiyacı varken ikisi de giderse defans da çökecek.



Younes belhanda'nın durumu ne olacak? Gidecek mi; kalacak mı? 'Gitse' diye gözünün içine bakılıyor. Gelecek parayla David Silva ya da Götze gibi bir adam rahatlıkla alınabiliyor.



Forvet istiyor. Falcao gitmediği için hareket edilemiyor. Bir gitse Hulk veya Mandzukic gibi hem gol atacak hem de takıma ve taraftara da hava getirecek bir oyuncu alınabilecek. Falcao kalsa bile yedeğine birisi şart.