Süper Lig harcama limitleri ne kadar? Süper Lig’de hangi takım ne kadar harcayabilecek?

Süper Lig harcama limitleri ne kadar? Süper Lig'de hangi takım ne kadar harcayabilir? Yeni sezonda takımların yapabileceği harcama limitleri belli oldu. Ancak bu limitler tartışmalara yol açtı. Birçok kulübün taraftarı karara tepki gösterdi. Peki, Süper Lig harcama limitleri ne kadar?

SÜPER LİG HARCAMA LİMİTLERİ!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu harcama limitlerini duyurdu. Bu rakamlara göre en çok harcama limitine sahip olan takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu. Listede 2. sırada 259 milyon 217 bin 149 TL ile Beşiktaş , 3. sırada 154 milyon 411 bin 381 TL ile Fenerbahçe yer aldı.