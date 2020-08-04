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    • 04.08.2020 16:03
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    harcama limitleri ne kadar? Süper Lig’de hangi takım ne kadar harcayabilecek?

    harcama limitleri ne kadar? Kulüplerin 2020 – 2021 sezonunda harcayabileceği limitler belli oldu. Takımların harcama limitleri de futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. Bazı takım taraftarları ise bu limitlere tepki gösterdi. Peki, limitleri ne kadar? İşte tüm takımların limit listesi…

    Süper Lig harcama limitleri ne kadar? Süper Lig’de hangi takım ne kadar harcayabilecek?

    Süper Lig harcama limitleri ne kadar? Süper Lig'de hangi takım ne kadar harcayabilir? Yeni sezonda takımların yapabileceği harcama limitleri belli oldu. Ancak bu limitler tartışmalara yol açtı. Birçok kulübün taraftarı karara tepki gösterdi. Peki, Süper Lig harcama limitleri ne kadar?

    SÜPER LİG HARCAMA LİMİTLERİ!

    Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu harcama limitlerini duyurdu. Bu rakamlara göre en çok harcama limitine sahip olan takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu. Listede 2. sırada 259 milyon 217 bin 149 TL ile Beşiktaş , 3. sırada 154 milyon 411 bin 381 TL ile Fenerbahçe yer aldı.

    Takım harcama limitinin aşılması durumunda uygulanacak cezalar şöyle:

    Yüzde 5'e kadar ihtar cezası verilir.

    Yüzde 6 – yüzde 10 arası kadro sınırlaması cezası verilir.

    Yüzde 11 – yüzde 15 arası transfer yasağı cezası verilir.

    Yüzde 16 – yüzde 20 arası 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

    Yüzde 21 – yüzde 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

    Yüzde 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

    2019-2020 SEZONUNDA HARCAMA LİMİTLERİ NASILDI?

    1.GALATASARAY A.Ş.
    451.659.184 TL

    2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    179.821.014 TL

    3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
    275.335.170 TL

    4.TRABZONSPOR A.Ş.
    126.552.658 TL

    5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR
    97.575.509 TL

    6.FENERBAHÇE A.Ş.
    224.731.066 TL

    7.ANTALYASPOR A.Ş.
    59.355.091 TL

    8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
    83.192.355 TL

    9.AYTEMİZ ALANYASPOR
    100.032.618 TL

    10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
    69.092.764 TL

    11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
    121.001.299 TL

    12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
    82.439.445 TL

    13.MKE ANKARAGÜCÜ
    83.167.107 TL

    14.KASIMPAŞA A.Ş.
    90.647.027 TL

    15.GÖZTEPE A.Ş.
    88.726.737 TL

    16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
    96.545.656 TL

    17.GENÇLERBİRLİĞİ
    84.125.951 TL

    18.YUKATEL DENİZLİSPOR
    78.184.551 TL
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