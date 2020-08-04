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    • 04.08.2020 16:27
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    • 04.08.2020 16:27
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    tur için Danimarka'da

    son 16 rövanş maçında Kopenhag ile karşılaşacak olan , maç için Danimarka'ya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimizin ciddi bir avantajı bulunuyor.

    Medipol Başakşehir tur için Danimarka'da

    son 16 turu rövanş maçında yarın Kopenhag'a konuk olacak , Danimarka'ya geldi.

    Kopenhag Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertli kafileyi, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek ve beraberindeki heyet karşıladı. Medipol Başakşehir kafilesi, daha sonra otobüsle kalacakları otele geçti.

    Kafilede, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü asbaşkanları Mesut Altan ve Mustafa Saral ile kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.

    Medipol Başakşehir'de, sakatlığı devam eden Azubuike ile sözleşmesi sona eren ve ülkesi Brezilya'ya dönen Robinho dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı.

    Medipol Başakşehir, Kopenhag maçı öncesi son idmanını müsabakanın da oynanacağı Parken Stadı'nda akşam saatlerinde yapacak. Antrenmandan önce teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.

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