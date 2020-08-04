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    • 04.08.2020 15:04
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    transfer bombasını patlatıyor! 21'lik stoper İstanbul'a geliyor

    Önümüzdeki sezona güçlü bir kadro ile giriş yaparak teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk yaşamak isteyen 'ta çalışmalar sürüyor. İspanyol basınının iddiasına göre siyah-beyazlı ekip bonservisi Atletico Madrid'de bulunan 21'lik savunmacının peşine düştü. İşte detaylar...

    Transfer bombası patlıyor! 21'lik stoper İstanbul'a geliyor

    Beşiktaş transferde flaş bir ismi getirmeye hazırlanıyor... Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği haberde geçtiğimiz sezon Deportivo'da forma giyen ve bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Francisco Montero'nun gelecek sezon İstanbul'da top koşturacağını duyurdu.

    Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş, Francisco Montero'yu Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralayacak.

    İSTANBUL'A GELİYOR
    Öte yandan Francisco Montero'nun da Beşiktaş'a transfer olmak istediği ifade edilirken, transferde son aşamaya gelindiği ve bir kaç gün içinde oyuncunun İstanbul'a yola çıkacağı aktarıldı.

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    Geçtiğimiz sezon Deportivo'da toplam 30 maça çıkan Montero, 1 asiste imza atmıştı. Atletico'ya döneceğini düşünen genç yetek, gelecek sezon İspanyol ekibinde kadroda düşünülmeyince Beşiktaş'a onay verdiği kaydedildi.
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