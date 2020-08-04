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    • Spor
    • 04.08.2020 Gazete
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    'de son aday Mbenza

    Kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren ’nin gündemine gelen son isim Huddersfield’ın Belçikalı yıldızı oldu. Sarı-Lacivertliler’in menajerler tarafından önerilen için Ada kulübüne kiralama teklifi yapması bekleniyor.

    Fenerbahçe'de son aday Mbenza

    Başkan Ali Koç'un tabiriyle kanatlara 'iki hızlı futbolcu' arayan Fenerbahçe'de gündeme sürekli yeni isimler giriyor. Sarı-Lacivertliler'in İngiltere Championship takımlarından Huddersfield'ta forma giyen Isaac Mbenza'yı listesine aldığı öğrenildi.

    MENAJERLER ÖNERDİ
    Belçikalı     yıldızın menajerler aracılığıyla önerildiği, Fenerbahçe yönetiminin de çalışmalara başladığı belirlendi. Geçtiğimiz sezon başında Ada kulübünün 12.5 milyon Euro ödeyerek Montpellier'den transfer ettiği 24 yaşındaki Mbenza beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-Lacivertliler'in teknik heyetten onay gelmesi halinde Huddersfield'a kiralama teklifi yapması bekleniyor. Mbenza bu sezon 9 maça çıkıp gol atamadı.

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