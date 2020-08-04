Transferin en çok konuşulan isimlerinden Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe ile biten sözleşmesini uzatmadı ve resmen serbest kaldı.

İlk tercihi Sarı- Lacivertli takımda olan milli sol bek yaşanan bu gelişmenin ardından gözünü transfer tekliflerini çevirdi. Başakşehir ile bir süredir görüşme halinde olan Hasan Ali için Galatasaray da ciddi şekilde devrede.

Ayrıca Filip Novak ile yollarını ayırma ihtimali olan Trabzonspor'un da görüşme hazırlığında olduğu belirtiliyor. Hasan Ali'ye menajeri aracılığıyla Almanya'dan iki takımın da teklif yaptığı ifade ediliyor. Tecrübeli futbolcunun gen geç 10 gün içinde kararını vereceği ve yeni takımana imza atacağı öğrenildi.