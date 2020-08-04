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    • Spor
    • 04.08.2020 Gazete
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    ile sözleşmesi biten resmen boşta

    ile biten sözleşmesini uzatmayan milli sol bek resmen serbest kaldı. ve ile görüşen Hasan Aili için teklif hazırlığında. Ayrıca ’dan da talipler var.

    Hasan Ali Kaldırım resmen boşta

    in en çok konuşulan isimlerinden Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe ile biten sözleşmesini uzatmadı ve resmen serbest kaldı.

    İlk tercihi Sarı- Lacivertli takımda olan milli sol bek yaşanan bu gelişmenin ardından gözünü transfer tekliflerini çevirdi. Başakşehir ile bir süredir görüşme halinde olan Hasan Ali için Galatasaray da ciddi şekilde devrede.

    Ayrıca Filip Novak ile yollarını ayırma ihtimali olan Trabzonspor'un da görüşme hazırlığında olduğu belirtiliyor. Hasan Ali'ye menajeri aracılığıyla Almanya'dan iki takımın da teklif yaptığı ifade ediliyor. Tecrübeli futbolcunun gen geç 10 gün içinde kararını vereceği ve yeni takımana imza atacağı öğrenildi.

    Haberler Spor Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım resmen boşta
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