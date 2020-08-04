Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Süper Lig seyircili olsun

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bayramlaşma töreninde çarpıcı açıklamalar yaptı.

Süper Lig'in önümüzdeki sezon seyircili başlamasını istediklerini söyleyen Koç, "Amacımız, ümidimiz ligin seyirci ile oynanması. Umarım taraftarlarımız da son iki sezonda olduğu gibi kombinelere ilgi gösterir. Bu sezon 6 maç fazla oynanacak olması da taraftarlar için avantaj" dedi. Başkan Koç ayrıca takımdan gidecek ve takıma katılacak oyuncuların ağustos ayının sonuna kadar netleşeceğini ifade etti.

FENERBAHÇE BAYRAMLAŞTI

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki törene yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim ve genel kurul üyeleri ile amatör branşlardan sporcular da katıldı.