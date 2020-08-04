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    • Spor
    • 04.08.2020 Gazete
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    Başkanı : seyircili olsun

    Başkanı bayramlaşma töreninde “Ümidimiz ’in seyircili başlaması . Taraftarımız da kombinelere ilgi göstersin” dedi.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Süper Lig seyircili olsun

    Başkanı , bayramlaşma töreninde çarpıcı açıklamalar yaptı.

    'in önümüzdeki sezon seyircili başlamasını istediklerini söyleyen Koç, "Amacımız, ümidimiz ligin seyirci ile oynanması. Umarım taraftarlarımız da son iki sezonda olduğu gibi kombinelere ilgi gösterir. Bu sezon 6 maç fazla oynanacak olması da taraftarlar için avantaj" dedi. Başkan Koç ayrıca takımdan gidecek ve takıma katılacak oyuncuların ağustos ayının sonuna kadar netleşeceğini ifade etti.

    FENERBAHÇE BAYRAMLAŞTI
    Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Tesisleri'ndeki törene yüksek divan kurulu başkanı , Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim ve genel kurul üyeleri ile amatör branşlardan sporcular da katıldı.

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