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    • Spor
    • 04.08.2020 Gazete
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    Fener de düğmeye basıyor! Şov başlıyor

    Başkan , “Bugün veya yarın hoca ve yeni lerle ilgili duyurularımız olacak” dedi, tüm gözler ’nin hesaplarına çevrildi. , Gökhan ve Alpaslan'ı açıklayacak olan yönetim, Bakasetas, Caulker, Caner için kısa sürede camiaya müjdeli haber verebilir.

    Fener transferde düğmeye basıyor! Şov başlıyor

    Mutlak şampiyonluk hedefiyle yeni sezon çalışmalarını yürüten Fenerbahçe şova başlıyor. Başkan Ali Koç dün yaptığı açıklamada, "Bugün veya yarın hoca ve yeni transferlerle ilgili duyurularımız olacak" dedi, tüm gözler sosyal medya hesaplarına çevrildi.

    BOMBALAR BİR BİR PATLAYACAK
    Yönetim ilk olarak teknik direktör Erol Bulut'u açıklayacak. Ardından da bombalar patlayacak. Mert Hakan ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra Alpaslan Öztürk de KAP'a bildirilecek.

    3 YILDIZDA DA MUTLU SON YAKIN
    Fenerbahçe ardından Bakasetas, Caulker ve Caner'in transferini bitirmeye çalışacak. Yönetimin 3 yıldızda da büyük aşama kat ettiği ve kısa süre içinde müjdeli haber verebileceği öğrenildi.

    BİRÇOK İSİMLE TEMASTALAR
    Yurt dışında da transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Sarı-Lacivertliler, Roma'lı Jesus ve Perotti için masada... Yönetimin birçok yıldızla temas halinde olduğu belirtiliyor.

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