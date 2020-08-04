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    • Spor
    • 04.08.2020 Gazete
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    da ’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’de öncesi ’la yola devam kararı alan, kaleci Beto, Castro, Jerome, Reis ve Deniz’le de resmen yollarını ayıran ’nin, Kocaelispor’un golcüsü transferini bitirdiği öğrenildi. Burak Süleyman bu sezon çıktığı 24 maçta 11 kez gol kaydetti.

    Burak Süleyman yeni sezonda Göztepe’de

    'de öncesi 'la yola devam kararı alan, kaleci Beto, Castro, Jerome, Reis ve Deniz'le de resmen yollarını ayıran 'nin, Kocaelispor'un golcüsü transferini bitirdiği öğrenildi. Burak Süleyman bu sezon çıktığı 24 maçta 11 kez gol kaydetti.

    'U WESTBROOK UÇURDU
    NBA'DE , Giannis Antetokounmpo'nun 36 sayıyla oynadığı karşılaşmada Houston Rockets'a 120-116 mağlup oldu. Bucks, Antetokounmpo'nun 36 ve Khris Middleton'ın 27 sayıyla oynadığı maçta Rockets'a 4 sayı farkla yenildi Rockets'ta 31 sayı, 8 asistle oynadı.

    AFYON BELEDİYESPOR LEİSSNER'LE ANLAŞTI
    ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Tanner Leissner'i transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Leissner'e 'Takımımıza hoş geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. Leissner'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

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