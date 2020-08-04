Süper Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör İlhan Palut'la yola devam kararı alan, kaleci Beto, Castro, Jerome, Reis ve Deniz'le de resmen yollarını ayıran Göztepe'nin, Kocaelispor'un golcüsü Burak Süleyman transferini bitirdiği öğrenildi. Burak Süleyman bu sezon çıktığı 24 maçta 11 kez gol kaydetti.
HOUSTON ROCKETS'U WESTBROOK UÇURDU
NBA'DE Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 36 sayıyla oynadığı karşılaşmada Houston Rockets'a 120-116 mağlup oldu. Bucks, Antetokounmpo'nun 36 ve Khris Middleton'ın 27 sayıyla oynadığı maçta Rockets'a 4 sayı farkla yenildi Rockets'ta Russell Westbrook 31 sayı, 8 asistle oynadı.
AFYON BELEDİYESPOR LEİSSNER'LE ANLAŞTI
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Tanner Leissner'i transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Leissner'e 'Takımımıza hoş geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. Leissner'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.