Beşiktaş'ta Skov Olsen iddiası

İtalyan medyasından Skov Olsen iddiası.

Çizme basınında yer alan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, aradığı ismi Çizme'de buldu. Buna göre Kartal'ın 1 numaralı hedefi Bologna'da forma giyen Skov Olsen. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre son birkaç saatte Beşiktaş'ın oyuncuya olan ilgisi hayli çoğaldı ve siyah beyazlılar, gerek Olsen gerekse menajeriyle irtibatta bulunmaya başladı.

Haberde geçtiğimiz yaz transfer sezonunda FC Nordsjaelland'dan 6 milyon euro bedelle Bologna'ya geçen oyuncu için kulübünün, bu miktardan daha yüksek bir rakam talep edeceği vurgulandı. İtalyan basını Beşiktaş şu an için Bologna kulübüyle resmi olarak masaya oturmadığını ve alternatif transfer seçeneklerine yöneleceği gelen bilgiler arasında. Haberde ayrıca Olsen'in Beşiktaş için çok iyi bir seçim olacağı ve futbolcunun da Beşiktaş'a sıcak bakabileceğinin altı çizildi.