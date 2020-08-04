Yaklaşık 1 yıl önce Porto'da antrenman yaparken kalp krizi geçiren Iker Casillas'in kariyerinde 1 Dünya, 2 Avrupa, 3 Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga şampiyonluğu bulunuyor.

Casillas kalp krizi geçirdikten sonra yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

Kalp krizinden yaklaşık 1 ay sonra da çok üzgündüm. Uyumaya ve fiziksel olarak kendimi zorlamaya korkuyordum. İmkansızdı. Şimdi iyi hissediyorum. Aldığım ilaçların da bazı negatif etkileri oldu. O zamandan beri çok şey değişti. Gerçekçi olmak zorundayız. Benim için önemli olan tek şey sağlığım.

IKER CASILLAS KİMDİR?

Iker Casillas 20 Mayıs 1981 Madrid doğumlu İspanyol kalecidir. Son olarak Porto kulübünde forma giymiştir. Aynı zamanda İspanya millî takımı kaptanıdır. Casillas iki kez Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülüne aday gösterilmiştir. 2009 yılının sonunda üçüncü kez UEFA Yılın Takımı'na seçilmiştir. 2011 itibarıyla Casillas tüm kulüp ve millî takım şampiyonlukları kazanmış oyunculardan biridir. 2010 yılında Asturia'ın Spor Prensi ödülünü almıştır. 19 Ekim 2010 tarihinde Casillas UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen kaleci olmuştur ve Kasım 2011'de İspanya millî takımında en çok oynayan oyuncu olmuştur. Real Madrid'in efsane kalecisidir.