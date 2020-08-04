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    • Spor
    • 04.08.2020 Gazete
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    Paok’lu golcüyü ilk sıraya aldı! Akpom bir adım önde

    , ile ilgilenmesine rağmen 24 yaşındaki Akpom’u ilk hedef olarak belirledi. Yönetim bu hafta PAOK’a resmi teklif yapacak.

    Akpom bir adım önde

    Beşiktaş forvet inde her ihtimali düşünüyor. Siyah-Beyazlı yönetim 'ın ayrılmasından sonra Alanyasporlu Cisse ile ilgilenmesine rağmen yönetimin ilk hedefinin 'ın PAOK takımında forma giyen İngiliz oyuncu olduğu öne sürüldü.

    PAOK'LA GÖRÜŞME YAPILACAK
    Papiss Cisse'yi yaşının 35 olması nedeniyle ikinci plana iten yönetimin Yunanistan ekibinde oynayan 24 yaşındaki yıldızı transfer etmek için PAOK'la bir görüşme yapacağı ortaya çıktı.

    FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
    Bu oyuncuyla 'nin de ilgilendiğini bilen Yönetimi'nin PAOK'la geçmişten dayalı iyi ilişkileri de kullanarak bu transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    1 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK
    Paok'la     1 yıl daha sözleşmesi bulunan Chuba Akpom için 1 milyon Euro bonservis bedeli vermeyi planlayan yönetim yapılacak görüşme sonrası transferi sonuçlandırmayı planlıyor.

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