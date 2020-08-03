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    • Spor
    • 03.08.2020 Gazete
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    de büyük bomba patlıyor! ’ye 'evet' dedi

    , ’la 1 yıl sözleşmesi kalan ile anlaştı. Ezeli rakibiyle masaya oturacak olan Sarı-Lacivertliler anlaşma zemini arayacak... Beşiktaş ikna edilemezse, Dorukhan 2021’de bedelsiz edilecek.



    Son     yıllarda ezeli rakiplerinden yaptığı transferlerle dikkatleri çeken Fenerbahçe büyük bombayı patlatıyor... Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı. 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu bir süredir Siyah-Beyazlı yönetimle anlaşmaksız yaşıyordu.

    PAZARLIKLAR START ALACAK
    Yeni sözleşmede teklif edilen rakamı beğenmeyen ve Fenerbahçe ile masaya oturan Dorukhan'ın Sarı-Lacivertliler ile anlaştığı öğrenildi. Fener şimdi de Beşiktaş ile görüşecek.



    FUTBOLCU VE PARA TEKLİFİ
    Ezeli rakibiyle anlaşma zemini arayacak olan Fenerbahçe'nin para ve futbolcu teklifi yapması bekleniyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa Dorukhan 2021'de bedelsiz transfer edilecek.



    BEŞİKTAŞ KÖŞEYE SIKIŞTI
    1 yıl sonra Dorukhan'ın kalacak olmasından dolayı Beşiktaş yönetimi köşeye sıkışmış durumda. Siyah- Beyazlılar'ın bu nedenle Fenerbahçe ile anlaşma yolunu seçebileceği belirtiliyor.

    SAHALARDAN 9 AY UZAK KALDI
    6 Ekim'de Alanyaspor ile oynanan maçta dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz tam 9 ay sahalardan uzak kaldı. Genç yıldız ligin son haftasında Gençlerbirliği karşısında 7 dakika süre aldı.

    Haberler Spor Transferde büyük bomba patlıyor! Dorukhan Toköz Fenerbahçe’ye 'evet' dedi
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