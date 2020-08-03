



Son yıllarda ezeli rakiplerinden yaptığı transferlerle dikkatleri çeken Fenerbahçe büyük bombayı patlatıyor... Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı. 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu bir süredir Siyah-Beyazlı yönetimle anlaşmaksız yaşıyordu.



PAZARLIKLAR START ALACAK

Yeni sözleşmede teklif edilen rakamı beğenmeyen ve Fenerbahçe ile masaya oturan Dorukhan'ın Sarı-Lacivertliler ile anlaştığı öğrenildi. Fener şimdi de Beşiktaş ile görüşecek.