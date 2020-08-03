



Trabzonspor'un Darmstadt 98 takımında forma giyen Dursun'un uygun bir maliyetle kadroya katılması için temasların başlayacağı öğrenildi. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun da Bordo-Mavili takımda forma giymeyi çok istediği öğrenildi. Serdar Dursun geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giydi. Bu maçlarda 19 kez fileleri havalandıran Serdar Dursun 6 da asist yaptı. Tecrübeli oyuncu daha önce Türkiye'de de forma giymişti.