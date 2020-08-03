Trabzonspor'dan transfer atağı... Karadeniz Fırtınası, Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban ile rekabet edebilecek bir forvet arayışına devam ediyor. Bordo-Mavili takımın ilgilendiği forvet oyuncular arasında yer alan Serdar Dursun için önümüzdeki günlerde bir gelişme yaşanması bekleniyor.
Trabzonspor'un Darmstadt 98 takımında forma giyen Dursun'un uygun bir maliyetle kadroya katılması için temasların başlayacağı öğrenildi. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun da Bordo-Mavili takımda forma giymeyi çok istediği öğrenildi. Serdar Dursun geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giydi. Bu maçlarda 19 kez fileleri havalandıran Serdar Dursun 6 da asist yaptı. Tecrübeli oyuncu daha önce Türkiye'de de forma giymişti.
ALMANYA'DA KENDİNİ KANITLADI
Serdar Dursun geçtiğimiz sezon forma giydiği Darmstadt'ta ortaya koyduğu performansla herkesin beğenisini topladı.