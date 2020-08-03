Eddie Newton ile yola devam... Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in görevden ayrılması sonrasında hocalık koltuğuna oturan İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton göreve devam edecek. Trabzonspor dün yaptığı resmi açıklama ile Newton ile yola devam edileceğini açıkladı.
ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
Kendisine yapılan teklifi, "Elimden geleni yapacağım ve bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım" diyerek kabul eden Newton, başkan Ahmet Ağaoğlu'na başarı sözü verdi.
AĞAOĞLU: SANA İNANIYORUZ
Başkan Ağaoğlu da son iki maçta başarılı bir grafik çizen Newton'a destek çıktı. Ağaoğlu, İngiliz hocaya, "Bu güveni sen oluşturdun. Gelecek sezon en iyisini yapacağına inanıyoruz" dedi.
İLK DENEYİMİNİ YAŞAYACAK
Chelsea ve West Bromwich gibi takımlarda yardımcı antrenör ve scout olarak görev yapan 48 yaşındaki İngiliz hoca, ilk teknik direktörlük deneyimini Trabzonspor'da yaşayacak.
ÖZ GEÇMİŞİ SAĞLAM
Newton daha önce Hiddink, Mourinho, Di Matteo, Lampard gibi önemli hocaların yardımcılığını yaptı.
TARAFTARDAN DESTEK GELDİ
Trabzon taraftarı sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Newton ile devam edilmesine destek verdi.
2 MAÇTA KUPA ALDI
Newton ligde son hafta Kayseri maçını kazandı. Kupa finalinde de Alanyaspor'u yenerek teknik direktörlük kariyerinde ilk kupasını aldı.