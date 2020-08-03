Eddie Newton ile yola devam... Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in görevden ayrılması sonrasında hocalık koltuğuna oturan İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton göreve devam edecek. Trabzonspor dün yaptığı resmi açıklama ile Newton ile yola devam edileceğini açıkladı.



ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Kendisine yapılan teklifi, "Elimden geleni yapacağım ve bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım" diyerek kabul eden Newton, başkan Ahmet Ağaoğlu'na başarı sözü verdi.



AĞAOĞLU: SANA İNANIYORUZ

Başkan Ağaoğlu da son iki maçta başarılı bir grafik çizen Newton'a destek çıktı. Ağaoğlu, İngiliz hocaya, "Bu güveni sen oluşturdun. Gelecek sezon en iyisini yapacağına inanıyoruz" dedi.