Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    'den 'a tepki

    , 'de takım sayısının 22'ye çıkarılacağıyla ilgili spekülasyonlar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, " Başkanı Sayın 'ın 'un Süper Lig'e alınması yönünde 'ilgili yerlerle görüştüğünü' ifade etmesi maksadını aşmaktadır. Bu tarz söylemler beklentilere yol açmakta, aynı zamanda Türk futboluna zarar vermektedir" denildi.

    Federasyondan Karalar’a tepki
    , 'de takım sayısının 22'ye çıkarılacağıyla ilgili spekülasyonlar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, " Başkanı Sayın 'ın 'un Süper Lig'e alınması yönünde 'ilgili yerlerle görüştüğünü' ifade etmesi maksadını aşmaktadır. Bu tarz söylemler beklentilere yol açmakta, aynı zamanda Türk futboluna zarar vermektedir" denildi.

    22 TAKIMA KIRMIZI IŞIK!
    , "21 takım kararı Kulüpler Birliği'nin isteğiyle alınmıştır" diyerek 22 takım önerisine soğuk olduğunu vurguladı.
    Haberler Spor TFF'den Zeydan Karalar'a tepki
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri