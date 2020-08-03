Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de takım sayısının 22'ye çıkarılacağıyla ilgili spekülasyonlar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'ın Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınması yönünde 'ilgili yerlerle görüştüğünü' ifade etmesi maksadını aşmaktadır. Bu tarz söylemler beklentilere yol açmakta, aynı zamanda Türk futboluna zarar vermektedir" denildi.
22 TAKIMA KIRMIZI IŞIK!
TFF, "21 takım kararı Kulüpler Birliği'nin isteğiyle alınmıştır" diyerek 22 takım önerisine soğuk olduğunu vurguladı.
22 TAKIMA KIRMIZI IŞIK!
TFF, "21 takım kararı Kulüpler Birliği'nin isteğiyle alınmıştır" diyerek 22 takım önerisine soğuk olduğunu vurguladı.