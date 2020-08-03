Süper Lig'de sürpriz imza! Yeni hoca belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcusu Mert Nobre'yi teknik direktör olarak göreve getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon öncesi teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren takımımız, Mert Nobre ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam ile takımımız 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, teknik direktörümüz Mert Nobre'ye görevinde başarılar diliyoruz." denildi.