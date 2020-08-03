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    • 03.08.2020 16:50
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    Süper Lig'de sürpriz imza! Yeni hoca belli oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de Ankara temsilcisi 'nde yeni hoca eski futbolcusu oldu. Kulübün Twitter adresinden yapılan paylaşımda "Hikaye yeniden başlıyor" denildi.

    Süper Lig'de sürpriz imza! Yeni hoca belli oldu

    Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcusu Mert Nobre'yi teknik direktör olarak göreve getirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon öncesi teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren takımımız, Mert Nobre ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam ile takımımız 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, teknik direktörümüz Mert Nobre'ye görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

    Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan video paylaşımında ise, "Hikaye yeniden başlıyor. Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre. Hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.
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