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    • Spor
    • 03.08.2020 Gazete
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    Sinan’da işlem tamam

    'in raporu doğrultusunda eski futbolcusu 'ün i için harekete geçen yönetimi hedefe ulaştı...

    Sinan’da işlem tamam
    Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda eski futbolcusu Sinan Gümüş'ün i için harekete geçen Galatasaray yönetimi hedefe ulaştı... Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan genç yıldızın menajeri Ersin Akan'la dün Türk Telekom Stadı'nda yeni bir görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar'ın aradaki tüm pürüzleri giderdiği öğrenildi. Galatasaray'ın bu hafta içinde de Sinan'ın bonservisini elinde bulunduran Genoa ile masaya oturacağı ve transferde mutlu sona ulaşılacağı belirtildi. Dün yapılan zirvede Ersin Akan'ın menajerliğini yaptığı bir başka isim olan Kenan Karaman ile ilgili de pazarlık yapıldığı ifade edildi. Terim, Kenan'ın da mutlaka transfer edilmesini istiyor.
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