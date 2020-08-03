



Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Senegalli golcü ile bir araya gelecek olan yöneticilerin bu kez çok farklı bir teklif sunacağı öğrenildi. Cisse'ye bonusları da kapsayan bir öneri sunulup bu işin bitirilmesi planlanıyor.







JÖNSSON'DA BİR PÜRÜZ YOK

Beşiktaş Yönetimi'nin Konya'dan ayrılan Danimarkalı Jens Jönsson'i ikna ettiği ortaya çıktı. Yapılacak son görüşmenin ardından transfer açıklanacak.