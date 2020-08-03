İtalya Serie A'da oynadıkları futbolla herkesi kendine hayran bırakan Gian Piero Gasperini'nin takımı Atalanta'nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir sakatlığı olmamasına rağmen takımla idmanlara çıkmayan Josip Ilicic'in PSG karşısında da takımıyla olamayacağı belirtildi. Takımda bu sezon harikalar yaratan Ilicic'in ağır bir depresyona girdiğini ve futbolu bırakmayı düşündüğü açıklandı. 32 yaşındaki futbolcunun bu ruh halinin sebebinin ise karısını başka bir adamla yakalamasına bağlandı.
TÜM TAKIM DESTEK VERDİ
Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantileyen Atalanta'da tüm takım Josip Ilicic'e destek verdi.
Ilicic, eşine sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiğinde onu başka biriyle yakaladı.
TÜM TAKIM DESTEK VERDİ
Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantileyen Atalanta'da tüm takım Josip Ilicic'e destek verdi.
Ilicic, eşine sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiğinde onu başka biriyle yakaladı.