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    • Spor
    • 03.08.2020 Gazete
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    Karısını başka bir adamla yakalayan u bırakıyor

    ’nın yıldız cularından , karısını başka adamla yakaladı. Futbolu bırakabileceği açıklandı... Gelecek sene 'nde oynamayı garantileyen Atalanta'da tüm takım Josip Ilicic'e destek verdi.

    Bir yıldız bırakıyor!
    İtalya Serie A'da oynadıkları la herkesi kendine hayran bırakan Gian Piero Gasperini'nin takımı Atalanta'nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir sakatlığı olmamasına rağmen takımla idmanlara çıkmayan Josip Ilicic'in karşısında da takımıyla olamayacağı belirtildi. Takımda bu sezon harikalar yaratan Ilicic'in ağır bir depresyona girdiğini ve futbolu bırakmayı düşündüğü açıklandı. 32 yaşındaki futbolcunun bu ruh halinin sebebinin ise karısını başka bir adamla yakalamasına bağlandı.

    TÜM TAKIM DESTEK VERDİ
    Gelecek sene 'nde oynamayı garantileyen 'da tüm takım 'e destek verdi.



    Ilicic, eşine sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiğinde onu başka biriyle yakaladı.
    Haberler Spor Karısını başka bir adamla yakalayan Josip Ilicic futbolu bırakıyor
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