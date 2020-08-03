



Onyekuru'nun bu tavrı kulübe ve yeni teknik direktöre mesaj olarak algılındı. Galatasaray yönetiminin de gelişmeleri takip ettiği Nijeryalı yıdızın takımdan ayrılmak için tavrını net olarak koyduğunda satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Monaco'nun kapısının çalınacağı iddia edildi.



