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    • Spor
    • 03.08.2020 Gazete
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    Henry 'a göz kırpıyor

    kampına götürülmeyen ve tesislerde bireysel çalışmalara devam eden , formalı fotoğrafını paylaştı. Yeni hocanın tavrı devam ederse Onyekuru’nun rotası Florya olabilir.

    Onyekuru göz kırpıyor

    Galatasaray'da forma giydiği 1.5 yıllık dönemde takımın en önemli parçalarından bir tanesi olan, şu anda ise kiralık olarak geldiği Monaco'ya geri dönen Onyekuru'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Monaco'da teknik direktör değişikliğinin ardından takımın başına gelen Niko Kovac, Onyekuru'yu kampa dahil etmemişti.



    Sürpriz karar sonrasında şok yaşayan ve tesislerde bireysel olarak çalışmalarına devam eden Nijeryalı sol kanat oyuncusu önceki gün sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı.



    Onyekuru'nun bu tavrı kulübe ve yeni teknik direktöre mesaj olarak algılındı. Galatasaray yönetiminin de gelişmeleri takip ettiği Nijeryalı yıdızın takımdan ayrılmak için tavrını net olarak koyduğunda satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Monaco'nun kapısının çalınacağı iddia edildi.
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