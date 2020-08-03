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    • Spor
    • 03.08.2020 Gazete
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    'da belirsizliği

    Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan 'nin takımda kalıp kalmayacağı hala belirsiz. Yönetim satılmasından yana. Terim de itiraz etmiyor. Ancak öncelikle anletranefinin bulunması için çaba sarfediyor.

    Feghouli belirsizliği
    Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan Feghouli'nin takımda kalıp kalmayacağı hala belirsiz. Yönetim satılmasından yana. Terim de itiraz etmiyor. Ancak öncelikle anletranefinin bulunması için çaba sarfediyor.

    BETO GELMEK İÇİN HAZIR KITA
    Galatasaray'ın kaleci adaylarından olan Beto, Sarı-Kırmızılı kulüpten gelecek haberi bekliyor. kaleci gelen diğer teklifleri bekletiyor.


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