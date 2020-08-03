bitmesine 2 yıl kalantakımda kalıp kalmayacağı hala belirsiz. Yönetim satılmasından yana.de itiraz etmiyor. Ancak öncelikle anletranefinin bulunması için çaba sarfediyor.kaleci adaylarından olankulüpten gelecek haberi bekliyor. kaleci gelen diğer teklifleri bekletiyor.