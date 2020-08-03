Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan Feghouli'nin takımda kalıp kalmayacağı hala belirsiz. Yönetim satılmasından yana. Terim de itiraz etmiyor. Ancak öncelikle anletranefinin bulunması için çaba sarfediyor.
BETO GELMEK İÇİN HAZIR KITA
Galatasaray'ın kaleci adaylarından olan Beto, Sarı-Kırmızılı kulüpten gelecek haberi bekliyor. kaleci gelen diğer teklifleri bekletiyor.
BETO GELMEK İÇİN HAZIR KITA
Galatasaray'ın kaleci adaylarından olan Beto, Sarı-Kırmızılı kulüpten gelecek haberi bekliyor. kaleci gelen diğer teklifleri bekletiyor.