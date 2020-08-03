Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımında en çok görmek istediği isimlerden birisi olan Kaan Ayhan için yeni bir girişim olacağı öğrenildi.
BİR İHTİMAL DAHA VAR
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fortuna Düsseldorf kulübü G.Saray'ın yatırmasını istediği 2 milyon Euro hesaba geçmeyince Alman yöneticiler Sassuolo ile anlaşmıştı. Fakat Sarı-Kırmızılı yöneticiler Düsseldorf'un kapısını bir kez daha çaldı ve ödeme yapmaya hazır olduğunu söyledi. Kaan Ayhan'ın da tavrını G.Saray'dan yana koyması durumunda transferin gerçekleşme ihtimalinin olduğu ifade edildi.
BİR İHTİMAL DAHA VAR
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fortuna Düsseldorf kulübü G.Saray'ın yatırmasını istediği 2 milyon Euro hesaba geçmeyince Alman yöneticiler Sassuolo ile anlaşmıştı. Fakat Sarı-Kırmızılı yöneticiler Düsseldorf'un kapısını bir kez daha çaldı ve ödeme yapmaya hazır olduğunu söyledi. Kaan Ayhan'ın da tavrını G.Saray'dan yana koyması durumunda transferin gerçekleşme ihtimalinin olduğu ifade edildi.