Furkanlı Philadelphia Indiana’ya teslim oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NBA'de milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Indiana Pacers'a 127-121 yenildi. Bu sezonki 27. yenilgisini alan Philadelphia'da Furkan 14 dakika parkede kaldı. Milli oyuncu 3 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Indiana'da Embiid 41 sayı kaydetti.
GÖZTEPE İÇ TRANSFERDE 5 İSİMLE GÖRÜŞECEK
Göztepe'de iç transferde yoğun bir hafta yaşanacak. Yönetim kadroda tutmayı planladığı Berkan Emir, Titi, Napoleoni, Mossoro ve Soner Aydoğdu'nun işini bitirmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin 5 oyuncuyu kesinlikle bırakma taraftarı olmadığı ve anlaşmaya çalışacağı öne sürüldü.
ALBA BERLİN GRANGER'İ RENKLERİNE BAĞLADI
Alman temsilcisi ALBA Berlin, 30 yaşındaki basketbolcu Jayson Granger ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Granger, Baskonia Vitoria- Gasteiz ile İspanya Ligi'nde 8 maçta 3.4 sayı, 2.4 asist ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. 30 yaşındaki basketbolcu Euroleague'de bugüne kadar toplam 148 müsabakaya çıkmıştı.
NDIAYE&MESSİAS İLE YOLLAR AYRILDI
Trabzon'un devre arasında kadrosuna kiralık olarak kattığı iki futbolcu Badou Ndiaye ve Manoel Messias ile yollar ayrıldı. Messias sadece 1 maçta oynadı
FERDİ DAHA DA PARLAR
F.Bahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, göreve gelişiyle Ferdi Kadıoğlu'nun yıldızının daha da parlayacağını söyledi.
PSG AYEW'İ İSTİYOR
Paris Saint Germain, bir dönem F.Bahçe'de forma giyen Swansea'li Andre Ayew için 5 milyon Euro teklif etti.
GÖZTEPE İÇ TRANSFERDE 5 İSİMLE GÖRÜŞECEK
Göztepe'de iç transferde yoğun bir hafta yaşanacak. Yönetim kadroda tutmayı planladığı Berkan Emir, Titi, Napoleoni, Mossoro ve Soner Aydoğdu'nun işini bitirmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin 5 oyuncuyu kesinlikle bırakma taraftarı olmadığı ve anlaşmaya çalışacağı öne sürüldü.
ALBA BERLİN GRANGER'İ RENKLERİNE BAĞLADI
Alman temsilcisi ALBA Berlin, 30 yaşındaki basketbolcu Jayson Granger ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Granger, Baskonia Vitoria- Gasteiz ile İspanya Ligi'nde 8 maçta 3.4 sayı, 2.4 asist ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. 30 yaşındaki basketbolcu Euroleague'de bugüne kadar toplam 148 müsabakaya çıkmıştı.
NDIAYE&MESSİAS İLE YOLLAR AYRILDI
Trabzon'un devre arasında kadrosuna kiralık olarak kattığı iki futbolcu Badou Ndiaye ve Manoel Messias ile yollar ayrıldı. Messias sadece 1 maçta oynadı
FERDİ DAHA DA PARLAR
F.Bahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, göreve gelişiyle Ferdi Kadıoğlu'nun yıldızının daha da parlayacağını söyledi.
PSG AYEW'İ İSTİYOR
Paris Saint Germain, bir dönem F.Bahçe'de forma giyen Swansea'li Andre Ayew için 5 milyon Euro teklif etti.