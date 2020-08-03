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    • Spor
    • 03.08.2020 Gazete
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    'den Bakasetas için 'sağlam' teklif

    , ’un ısrarla istediği Yunan oyuncu için ’un kapısını çaldı. Yönetim 5 milyon serbest kalma bedeli olan Bakasetas için 2.5 milyon Euro ve ’ı teklif etti. Pazarlıklar devam ediyor.

    Bakasetas için sağlam teklif
    Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u getirmek için gün sayan Fenerbahçe'de çalışmaları hız kazandı... Sarı-Lacivertliler, Bulut'un ısrarla takımda görmek istediği Alanyaspor'dan öğrencisi olan Anastasios Bakasetas için resmi temaslara başladı. Alınan bilgilere göre 5 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Yunan orta saha oyuncusu için 2.5 milyon Euro ve Murat Sağlam'ı teklif etti.


    Geçen sezon başında Fener'e gelen Murat fazla forma giyemedi.

    Alanyaspor yönetiminin düşünmek için süre istediği ancak Bakasetas'ın başka talipleri olduğu için rakamı yukarıya çekmek istediği belirlendi. Sezon başında AEK'dan 700 bin Euro karşılıında Akdeniz ekibine transfer olan 27 yaşındaki futbolcu 34 lig maçının hepsinde forma giydi. Basaketas 10 gol atarken 5 de asist yaptı.
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