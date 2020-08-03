Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’u etmekte kararlı

    , Roma’nın Brezilyalı stoperi ’u etmekte kararlı. Yönetim, bu hafta yıldız oyuncuyla bir kez daha görüşecek. 29 yaşındaki Juan Jesus, 4 kez Brezilya forması giydi. Geçen sezon sadece 5 maçta forma giydi.

    İlle de Juan jesus!
    Fenerbahçe yeni sezonda iddialı bir kadro kurmakta kararlı. Stoper için harekatına başlayan ve Alanyasporlu Caulker ile de temasa geçen Sarı-Lacivertliler, Roma'nın Brezilyalı yıldızı Juan Jesus'tan da vazgeçmiyor. Kadroda büyük bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Roma, Jesus'un 2.2 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Fenerbahçe'nin bu hafta içinde Jesus için yeniden harekete geçmesi bekleniyor. Sambacı'nın sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

    4 KEZ MİLLİ OLDU
    29 yaşındaki , 4 kez Brezilya forması giydi. Geçen sezon sadece 5 maçta forma giydi.

    Haberler Spor Fenerbahçe Juan Jesus’u transfer etmekte kararlı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri