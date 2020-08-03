Beşiktaş Yönetimi'nin yüksek kontratından dolayı takım bulmasını istediği Domagoj Vida'ya; İtalya, Fransa ve Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Hırvat savunma oyuncusuna en yüksek teklifi, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yaptığı ancak 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Yeni sezon hazırlıkları başlamadan tarafların yeniden bir araya geleceği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin maaş yükünden kurtulmak için bonservis bedeli almadan tecrübeli stoperi verebileceği belirtildi. Beşiktaş Yönetimi'nin Vida'yı ikna etmek için görüşmelerine aralıksız olarak devam ettiği gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş Yönetimi Vida'nın yüksek maliyetinden kurtulmak için Hırvat yıldızı satmayı planlıyor.
Beşiktaş Yönetimi Vida'nın yüksek maliyetinden kurtulmak için Hırvat yıldızı satmayı planlıyor.