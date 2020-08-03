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    • Spor
    • 03.08.2020 Gazete
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    ’ya kancası

    Yönetimi'nin yüksek kontratından dolayı takım bulmasını istediği 'ya; , ve 'dan teklifleri gelmeye devam ediyor. Hırvat savunma oyuncusuna en yüksek teklifi, Suudi Arabistan ekibi 'ın yaptığı ancak 31 yaşındaki futbolcunun 'den ayrılmaya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.

    Vida’ya Al Nassr kancası
    Beşiktaş Yönetimi'nin yüksek kontratından dolayı takım bulmasını istediği 'ya; , ve 'dan teklifleri gelmeye devam ediyor. Hırvat savunma oyuncusuna en yüksek teklifi, Suudi Arabistan ekibi 'ın yaptığı ancak 31 yaşındaki futbolcunun 'den ayrılmaya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Yeni sezon hazırlıkları başlamadan tarafların yeniden bir araya geleceği öğrenildi. yönetiminin maaş yükünden kurtulmak için bonservis bedeli almadan tecrübeli stoperi verebileceği belirtildi. Beşiktaş Yönetimi'nin Vida'yı ikna etmek için görüşmelerine aralıksız olarak devam ettiği gelen bilgiler arasında.

    Beşiktaş Yönetimi Vida'nın yüksek maliyetinden kurtulmak için Hırvat yıldızı satmayı planlıyor.

    Haberler Spor Domagoj Vida’ya Al Nassr kancası
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