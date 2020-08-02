Galatasaray'ın Sekidika'nın daha fazla forma giyebilmesi için bu transfere sıcak bakabileceği belirtildi.

Galatasarayın devre arası transfer döneminde Eskişehirspor' dan kadrosuna kattığı Sekidika, Süper Ligde 6 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi.