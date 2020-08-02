Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.08.2020 15:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.08.2020 15:23
    ABONE OL

    'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

    Devre arasında 'ın yolunu tutan Nijeryalı 'nın yeni sezonda Yukatel Denizli forması giyeceği iddia edildi. Terim'in hazırladığı rapor sonrası sarı-kırmızılıların kanat oyuncusunu kiralamaya hazır olduğu öğrenildi.

    G.Saray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

    Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda sağ kanat transferi için Galatasaray'da forma giyen Jesse Sekidika'yı gündemine aldı.

    Yeni sezonda iyi bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan yeşil-siyahlı ekibin 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladığı ifade edildi.

    Denizlispor'un Nijeryalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

    Galatasaray'ın Sekidika'nın daha fazla forma giyebilmesi için bu transfere sıcak bakabileceği belirtildi.

    Galatasarayın devre arası transfer döneminde Eskişehirspor' dan kadrosuna kattığı Sekidika, Süper Ligde 6 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi.
    Haberler Spor Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri