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    • 02.08.2020 14:42
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    orta sahayı Fransa'da buldu! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a...

    orta sahada Seri ve Lemina'nın sözleşmelerinin sona ermesinin ardından, bu mevki için arayışlara başladı. Fransız basını sarı-kırmızılı ekibin bu mevki için Jean-Ricner Bellegarde'yi takibine aldığını iddia etti.

    Galatasaray orta sahayı Fransa'da buldu

    Galatasaray, 2020-21 sezonu için transfer çalışmalarına var gücüyle devam ediyor. Seri ve Lemina'nın yokluğunda orta sahayı güçlendirmek isteyen Cimbom, Jean-Ricner Bellegarde transferini bitirmeye çok yaklaştı.

    Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği haberde Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde'nin takımı Strazburg ile transfer görüşmelerini hızlandırdı ve detayları konuşmaya başladı.

    BONSERVİSİ 2 MİLYON
    Öte yandan Galatasaray'ın, 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu 2 milyon euroya transfer edeceği iddia edildi.

    MENAJERİ GÖRÜŞMEYE GELİYOR
    Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncunun menajeri kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek ve Galatasaraylı yetkililerle son pürüzleri gidermek için masaya oturacak.

    Jean-Ricner Bellegarde bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynamıştı.
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