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    • 02.08.2020 16:04
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    : 'un yeni hocası belli oldu! Resmen açıklandı

    haberine göre , önümüzdeki yıl teknik direktör olarak göreve Eddie Newton'ın getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Newton'a yeni görevinde başarılar dilendi.

    Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu! Resmen açıklandı

    Kulübü, yeni sezonda teknik direktörlük görevi için A Takım Antrenörü Eddie Newton ile yola devam edecekleri açıkladı.

    'da Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörülük görevini devralan A Takım Antrenörü Eddie Newton, yeni sezonda da takımın başında olacak. Konu hakkında bordo-mavili kulüpten, "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton'a görevinde başarılar dileriz" açıklaması gelirken, 48 yaşındaki çalıştırıcı, Çimşir'in ardından takımın başında iki maçta görev almıştı.

    Ligin son haftasında Kayserispor'u mağlup eden İngiliz hoca, kupada ise Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

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