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    • 02.08.2020 10:20
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    'den atağı! Masaya oturuldu

    Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan , önümüzdeki sezon işi sıkı tutarak şampiyonluk hedefliyor. Transfer çalışmalarını da büyük bir titizlikle yürüten sarı lacivertli ekip, Çin'in Shanghai SIPG takımından ayrılacağını resmen açıklayan dünya yıldızı ile masaya oturdu.

    Fenerbahçe'den Hulk atağı! Masaya oturuldu

    Gelecek sezon hedefini 'şampiyonluk' olarak belirleyen Fenerbahçe, yüzyılın transfer bombasını patlatmak üzere. Gözünü iyice karartan Başkan Ali Koç, Çin'in Shanghai SIPG takımından ayrılacağını resmen açıklayan dünya yıldızı Hulk ile masaya oturdu. İsmi Galatasaray ile de anılan 34 yaşındaki Brezilyalı forvet'le uzun bir görüşme yapan Koç'un bu transferi bitirmek için büyük mesafe kat ettiği belirtiliyor.

    FENERBAHÇE'Yİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİYOR
    Çin kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Hulk, geçen hafta "Türkiye'den teklif aldım" diyerek yeşil ışığı yakmıştı. 2016 yılından beri kariyerini Çin'de sürdüren sambacının sosyal medyada Fenerbahçe'yi takip etmesi de dikkat çekiyor. Shanghai SIPG ile 126 maça çıkan dünyaca ünlü süper yıldız, rakip fileleri 69 kez sarsarken, 53 de asist yaptı. Başkan Ali Koç ile Hulk'un yeniden görüşeceği dile getiriliyor.
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