Fenerbahçe'den Hulk atağı! Masaya oturuldu

FENERBAHÇE'Yİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİYOR

Çin kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Hulk, geçen hafta "Türkiye'den teklif aldım" diyerek yeşil ışığı yakmıştı. 2016 yılından beri kariyerini Çin'de sürdüren sambacının sosyal medyada Fenerbahçe'yi takip etmesi de dikkat çekiyor. Shanghai SIPG ile 126 maça çıkan dünyaca ünlü süper yıldız, rakip fileleri 69 kez sarsarken, 53 de asist yaptı. Başkan Ali Koç ile Hulk'un yeniden görüşeceği dile getiriliyor.