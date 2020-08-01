İlk olarak Emre Kılınç'a imza attıracak olan Galatasaray ardından da Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nu KAP'a bildirecek. Yönetim kalan 1 haftalık süreçte Terim'in istediği diğer isimleri bitirmek için uğraş verecek.