Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.08.2020 10:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.08.2020 10:17
    ABONE OL

    imza operasyonu için düğmeye basıyor! 'in istediği isimler... | Galatasaray transfer haberleri

    'i 6.sırada bitiren gelecek sezon için kolları sıvadı. Avrupa'da ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılılar transferde imzaları bir bir attırmaya başlıyor. Emre Kılınç, , ve 'nu açıklayacak olan yönetim, ’in istediği isimlere de imza attırmak için çalışacak..

    Fatih Terim geçtiğimiz hafta yönetimle yaptığı toplantıda, transferlerin 12 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına yetişmesini istemişti. Bu nedenle elini çabuk tutmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar bayram sonrası operasyona başlayacak.

    1 HAFTALIK SÜRE KALACAK
    Yönetim transferin resmen başlayacağı tarih olan 4 Ağustos'tan itibaren anlaştığı isimleri tek tek açıklayacak.

    İlk olarak Emre Kılınç'a imza attıracak olan Galatasaray ardından da Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nu KAP'a bildirecek. Yönetim kalan 1 haftalık süreçte Terim'in istediği diğer isimleri bitirmek için uğraş verecek.

    ELABDELLAOUI İMZALAYACAK
    Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hedefleri Caner, Sinan Gümüş, ve Kenan olacak. Yönetim, Elabdellaoui'yede imzayı attıracak.
    Haberler Spor Galatasaray imza operasyonu için düğmeye basıyor! Fatih Terim'in istediği isimler... | Galatasaray transfer haberleri
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri