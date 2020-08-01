Galatasaray'a gol makinesi! Transfer için kulübüne rest çekti

4 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Kulübü Wolfsberger yönetimiyle görüştüğü ve Pazartesi günü başlayacak yeni sezonun ilk idmanına çıkmayacağını söyledi. Hedefleri olan büyük bir takımda forma giymek isteyen Weissman'ı ikna etmesine rağmen Galatasaray'ın henüz Wolfesberger'i ikna aşamasında olmadığı gelen bilgiler arasında… Bu nedenle oyuncunun da devreye girdiği ve Wolfsberger yönetimine, bedelsiz geldiğini hatırlatarak bonservisinde kolaylık sağlanmasını istedi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Weissman için Galatasaray'ın 4 milyon euro'dan kapıyı açtığı ifade edildi.