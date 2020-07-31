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    • Spor
    • 31.07.2020 Gazete
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    ’tan ’a kötü haber

    'ta alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Alman kaleci ’la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. ’nın Beşiktaş’ı haksız bulduğu ve Karius’un alacaklarını Siyah-Beyazlı kulüpten tahsis edeceği gelen bilgiler arasında.

    Karius’tan Kartal’a kötü haber

    'ta alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Alman kaleci 'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    'nın Beşiktaş'ı haksız bulduğu ve Karius'un alacaklarını Siyah-Beyazlı kulüpten tahsis edeceği gelen bilgiler arasında.

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