Karius’tan Kartal’a kötü haber

Beşiktaş'ta alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Alman kaleci Karius’la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. UEFA’nın Beşiktaş’ı haksız bulduğu ve Karius’un alacaklarını Siyah-Beyazlı kulüpten tahsis edeceği gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş'ta alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Alman kaleci Karius'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
UEFA'nın Beşiktaş'ı haksız bulduğu ve Karius'un alacaklarını Siyah-Beyazlı kulüpten tahsis edeceği gelen bilgiler arasında.